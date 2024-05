Ypiranga vence o Athletico-PR no jogo de ida pela Copa do Brasil

A etapa final em Erechim foi de controle total dos mandantes. Em desvantagem no marcador, o Ypiranga assumiu uma postura mais ofensiva na etapa final e começou a empilhar boas chances. Aos 18, Gedeílson ficou com sobra, no bico da grande área, e soltou uma bomba. A bola acertou a trave do goleiro Bento. Logo na sequência, Caio Mello cruzou rasteiro para a área. Na marca do pênalti, Zé Vitor ficou após desvio, girou sob a marcação e soltou a bomba, que passou por cima do gol.

Já na segunda metade da etapa, o Canarinho teve o lance mais claro para igualar o placar. Mateus Anderson foi lançado em velocidade, ficou na cara de Bento, mas ao tentar encobrir o goleiro, jogou por cima. A pressão do Ypiranga seguiu. Aos 33 minutos, o time gaúcho chegou a balançar as redes do Fu ração com o zagueiro Fernando, mas o lance foi anulado por impedimento do defensor em cobrança de falta ensaiada. O panorama da partida continuou o mesmo com os mandantes acumulando chances reais. Aos 42, Zé Vitor foi lançado, finalizou cruzado e bola passou muito perto. Na jogada seguinte, após escanteio cobrado, Zé desviou na primeira trave e a bola acertou a trave. Na sequência, em cima da linha, Gamarra salvou. De tanto martelar, o Ypiranga foi premiado nos acréscimos da partida. Aos 50, Mateus Anderson recebeu passe em profundidade, cortou a marcação e acertou bela finalização para igualar. O empate não diminuiu o ímpeto do Canarinho. Logo após a saída de campo, Fabrício ficou com sobra de cruzamento e, de fora da área, virou para o Ypiranga.