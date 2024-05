Passagem de som e cervejas em sacolas; a preparação do show de Naiara Azevedo em Rio Branco

Enquanto a produção da cantora Naiara Azevedo passa o som e afina as luzes de palco, dezenas de populares chegam e já curtem o feriado do Dia do Trabalhador, em Rio Branco, neste primeiro de maio (veja o vídeo no fim da matéria).

A maioria dos populares que chegam ao Palácio Rio Branco trazem consigo sacos de gelo e cervejas de casa, já que uma lata de cerveja nas barracas oficiais do evento chegam a custar R$ 5 e a entrada de geleiras não é permitida.

A festa começa às 17h com a Banda Trio Furacão e DJ Black fazendo a abertura do evento. Naiara Azevedo deve chegar ao camarim às 20:30h e vai subir no palco às 22h.

O evento será fechado e, por questão de segurança, haverá revista nas entradas. A equipe de segurança terá 90 agentes de uma empresa privada e 75 policiais militares.

A festa é gratuita e organizada pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Polícia Militar Acre (PM-AC) e o Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

Veja o vídeo: