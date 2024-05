Flu vence Sampaio Corrêa e abre vantagem na Copa do Brasil

O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (1), pela terceira fase da Copa do Brasil, por 2 a 0, no Estádio Kleber de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, abrindo vantagem no confronto.

O gols foram marcados por Lima e Arias para o Tricolor carioca. As equipes voltam a se encontrar no dia 22 de maio, no Maracanã, às 19h (de Brasília). O Tricolor pode empatar, perder por um gol e conquistar qualquer vitória para avançar.

Derrota por dois gols leva o duelo para a disputa por pênaltis. Por mais, classifica o Sampaio.

Flu domina, mas não é brilhante

Muito modificado, o Fluminense até mostrou domínio completo nos primeiros 45 minutos de partida contra o frágil Sampaio Corrêa. Para se ter ideia, os maranhenses sequer finalizaram na primeira etapa. Seja no gol ou para fora.

O Fluminense foi melhor do início ao fim, mas faltava criatividade. Com um esquema mais ofensivo, o Sampaio se defendeu com uma linha de cinco, para impedir as investidas do Tricolor dentro da área.

Desta maneira, o Fluminense achou uma forma de ser superior e levar perigo. Foram nove finalizações na primeira etapa, mas o Tricolor encontrou uma boa arma: arremates de fora da área.

Apesar de ter a bola o primeiro tempo todo, o Fluminense ainda ficou longe de ser uma equipe brilhante. A fragilidade do Sampaio ajudou o jogo tricolor.

Lima abre o marcador

De tanto arriscar, vendo o Sampaio totalmente defensivo, Lima conseguiu tirar o zero do marcador ainda na primeira etapa. Com um belo chute rasteiro, de longe, o camisa 45 abriu o marcador para o Fluminense: 1 a 0.

Douglas Costa ainda acertou um outro bom arremate de longe, mas o veterano goleiro Felipe salvou o que abriria ainda mais vantagem para um dominante Fluminense.

Sampaio melhora

Se no primeiro tempo a equipe do Maranhão não atacou, na segunda etapa foi mais para frente e chegou a pressionar o Fluminense em diversos momentos. Tanto que em menos de 20 minutos, foram seis finalizações.

O Fluminense seguiu no mesmo ritmo com superioridade, mas ainda sem encher os olhos dos torcedores tricolores.

No segundo tempo, ainda com o Fluminense melhor na partida, o Sampaio Corrêa teve chances de marcar. A falta de pontaria da Bolívia Querida acabou castigando o time.

Pênalti decide a partida

Com o Sampaio levando perigo e o risco de um eventual empate, o Fluminense se lançou ao ataque e conseguiu definir a vitória. Arias foi derrubado por Fábio Aguiar dentro da área, na hora que ia marcar. O juiz assinalou pênalti. O próprio colombiano cobrou com perfeição e definiu a vitória por 2 a 0.

No geral, o Fluminense saiu com a merecida vitória, mas o desempenho segue preocupante. Fernando Diniz ainda vai ter muito trabalho para recuperar esse time.

O SEGUNDO DO FLUMINENSE É DO COLOMBIANO MAIS AMADO DA AMÉRICA!🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾 pic.twitter.com/lVoAltwQIu

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 1, 2024



Retorno dos afastados

A partida marcou o retorno de Alexsander e Kauã Elias. A dupla entrou na segunda etapa, após ser afastada como forma de punição por uma festa realizada na concentração tricolor. John Kennedy segue treinando em separado, enquanto Arthur não foi acionado.

Próximos jogos

O Fluminense volta a campo no sábado (4), pela Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, no mesmo Estádio Kleber de Andrade, às 16h (de Brasília).

Na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa recebe o Caxias, pela terceira rodada, no domingo (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Nhozinho Santo.