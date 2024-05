Mais de meia tonelada de lixo e entulho são recolhidos de Cruzeiro do Sul, após festa

Itens como latas de cerveja, plásticos, garrafas e vidros que totalizaram mais de 500 quilos de lixo e entulho, foram recolhidos da Praça Orleir Cameli pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, logo depois da Festa do Trabalhador. A limpeza teve início às 3 horas da madrugada ao final do show do cantor Nadson O Ferinha e outras atrações e levou 5 horas.

Cerca de 50 mil pessoas passaram pelo local do evento, onde houve a venda de alimentos e bebidas.

“Nossa equipe de trabalho composta por 25 profissionais da limpeza iniciou os serviços às 3 horas da manhã e após 5 horas de intenso trabalho finalizou a limpeza. As pessoas que foram cedo no centro da cidade já viram uma praça limpa. Foi assim também durante o Carnaval. A cidade já amanhece limpa. A determinação do nosso prefeito Zequinha Lima é para que,após os eventos, garantir de imediato a limpeza” citou o secretário de Meio Ambiente e Limpeza Pública, Ygoor Neves.