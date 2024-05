Polícia Militar apreende droga e arma de fogo no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma barra de crack, duas armas de fogo; uma garruncha calibre .28 com um cartucho intacto, um simulacro de pistola e uma balança de precisão, foram apreendidos na noite de terça-feira, 30, no ramal da Castanheira, no bairro Vila Acre.

A Equipe Tática do 2° BPM estava em patrulhamento nas proximidades da ponte do ramal da Castanheira, quando avistou um indivíduo caminhando no ramal com um saco plástico preto na mão.

Os militares perceberam que ele estava muito inquieto, olhando para os lados, constantemente, quando o homem percebeu a presença da Polícia Militar, largou o saco e adentrou numa mata que tinha próximo, mesmo depois de terem procurado não foi possível encontrá-lo.

Foram fazer a revista no saco e foi encontrado todo o material bélico, a droga e a balança que foram recolhidos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil (DENARC).

Por Ascom/PMAC