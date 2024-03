Fla vence Flu e sai na frente por uma vaga na final do Carioca

O 2 a 0 no placar representa justiça em relação ao que aconteceu na noite deste sábado no Maracanã. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo foi superior ao Fluminense em praticamente todo o tempo e está com a faca e o queijo na mão para conquistar uma vaga na decisão. O time de Tite construiu o resultado com gols de Cebolinha e Pedro – e criou até para fazer mais, visto que o Tricolor jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Thiago Santos.

COMO FICA?

Com a vitória, o Flamengo pode até perder por dois gols de diferença no jogo da volta para conquistar a classificação. Por ter terminado em uma posição superior na Taça Guanabara, o Rubro-Negro garante a classificação com um empate na soma dos placares agregados. Desta forma, o Fluminense precisa de um triunfo por três gols para se classificar.



TABU!

O Fluminense igualou a segunda pior sequência sem vencer clássicos da história do clube. Com a derrota neste domingo, o Tricolor está há 12 partidas sem superar Botafogo, Flamengo ou Vasco – o recorde é de 13 jogos.

UM GOL POR JOGO!

Pedro segue em fase iluminada em 2024. O camisa 9 marcou o segundo gol do Flamengo no Maracanã em gol de cabeça. Foi o nono gol do atacante em nove jogos na temporada – média de uma bola na rede por partida.



