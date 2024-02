Instituto Verbena será banca de concurso da prefeitura de Rio Branco

Foto: Jardy Lopes/Ac24horas

A prefeitura municipal de Rio Branco homologou via Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira, 19, a contratação do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), para gerir o certame do concurso público da gestão que deverá ofertar mais de 1,2 mil vagas para diversas áreas na capital.

De acordo com a publicação, a vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. O instituto já realizou o concurso do Ministério Público do Acre (MPAC) e está à frente do certame do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Na última semana, o prefeito Tião Bocalom declarou que o edital do concurso deverá ser publicado até o fim desta semana.