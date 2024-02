Cadastros de reserva da Educação cobram convocação em Rio Branco

Integrantes do cadastro de reserva do concurso da educação realizado em 2019, ainda na gestão da ex-prefeita e deputada federal Socorro Nery (PP), realizaram uma manifestação na Câmara Municipal nesta segunda-feira, 19, cobrando ajuda do legislativo para serem convocados junto ao Poder Executivo.

Segundo uma das integrantes, Amanda Maria, o medo do grupo é que a atual gestão da prefeitura não realize a convocação dos integrantes – tendo em vista a proximidade do lançamento do novo concurso público ainda essa semana. “Uma comissão de professores foi conversar diretamente com o secretário administrativo da prefeitura sobre o edital que está prestes a ser lançado. O Bocalom já anunciou várias vezes o edital e a nossa manifestação hoje foi como um aviso para o prefeito”, comentou.

Os professores alegam que a gestão não pode lançar vagas para o cargo, haja vista que o certame está dentro do prazo de validade. “Iremos fechar a prefeitura então essa semana, assim que lançar o edital, esse novo edital do prefeito se sair essas vagas [educação], nós já iremos lá fechar a rua em frente à prefeitura”, alertou.

Presente na manifestação, o vereador Ismael Machado (PSDB) recebeu o grupo na sede do legislativo e disse que a gestão não pode oferecer vagas para um cargo que há cadastro de reserva. “Isso não vamos aceitar, se preciso, entraremos com ação civil pública”, declarou.