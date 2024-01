Polícia Federal faz buscas na casa onde Carlos está com Bolsonaro em Angra

A Polícia Federal (PF) faz buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Angra dos Reis, no litoral fluminense, nesta segunda-feira (29).

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-mandatário, é alvo de buscas da PF na ação que apura o monitoramento ilegal de autoridades realizado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão do ex-diretor-geral Alexandre Ramagem, que comandou o órgão no governo Bolsonaro.

Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal e em sua residência na Barra da Tijuca. Entre os materiais apreendidos na casa do vereador estão um laptop, um pendrive, cartões de memória e mídia.

Em nota, a Câmara Municipal do Rio informou que os policiais federais estiveram no gabinete de Carlos Bolsonaro entre às 07h e 09h desta segunda. A equipe de segurança da Casa e um assessor do parlamentar acompanharam as buscas.

Nesta nova fase, a PF busca identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente pela Abin por meio de ações clandestinas. . Ao todo foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis (1), Rio de Janeiro (5), Brasília (1), Formosa (1) e Salvador (1).

De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei.

Na noite de domingo (28), o ex-presidente participou de uma transmissão ao vivo ao lado dos filhos Carlos, Eduardo e Flávio. Na ocasião, o ex-mandatário afirmou que Ramagem é “um cara fantástico” e chamou de “narrativa” a questão da “Abin paralela”.

A defesa de Carlos Bolsonaro, representada por Antonio Carlos Fonseca, declarou que só irá se manifestar quando tiver acesso ao processo.