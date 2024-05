No estádio Centenário, no Uruguai, onde foi tricampeão da Libertadores, o Palmeiras voltou a sorrir ao golear o Liverpool-URU por 5 a 0 e praticamente sacramentar a vaga nas oitavas de final do torneio.

Endrick e Raphael Veiga foram os grandes destaques individuais. O primeiro marcou um gol e deu uma assistência para Veiga, que balançou a rede duas vezes. Rony e Gustavo Gómez (de pênalti) fecharam a goleada nos acréscimos.

Agora, o Palmeiras precisa apenas de um empate em dois jogos para sacramentar a vaga no mata-mata e ainda se garantir como líder do grupo F. O Verdão chegou aos 10 pontos, enquanto Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool têm quatro.

Os dois jogos palmeirenses restantes serão em casa, contra Independiente del Valle e San Lorenzo, em 15 e 30 de maio, respectivamente.

Como foi o jogo A equipe comandada por Abel Ferreira abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, com Raphael Veiga. Na etapa final, o Verdão ampliou a vantagem com mais um tento de Raphael Veiga, além de gols de Endrick e Rony. Nos acréscimos, Gustavo Gómez converteu um pênalti e sacramentou a goleada alviverde.

Nas estatísticas, o Palmeiras foi muito superior. A equipe finalizou 22 vezes, sendo 13 certas, obteve 56% de posse de bola e completou 389 passes certos. Do outro lado, o Liverpool-URU pouco assustou, com apenas 9 finalizações e 38% de posse. O time uruguaio também recebeu três cartões amarelos.