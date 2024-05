Eleição no Irã será realizada em até 50 dias após presidente morrer em acidente aéreo

A Constituição iraniana determina que, quando morre o presidente, o primeiro vice-presidente assumirá, com a aprovação do Líder Supremo, os poderes e funções do presidente de maneira interina.

Além disso, a constituição determina que os três chefes dos poderes da república – o vice-presidente, o presidente do parlamento e o chefe do poder judiciário – devem organizar uma eleição para escolher um novo líder no prazo de 50 dias após o vice-presidente assumir o papel de presidente em exercício.

O primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, depende de aprovação do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, para assumir o cargo. Autoridades disseram anteriormente que Mokhber estava a caminho da área onde o helicóptero do presidente caiu.

O líder supremo do Irã serve como árbitro final dos assuntos internos e externos na República Islâmica, ofuscando os poderes do presidente do país.

Ao contrário do seu antecessor, o antigo presidente moderado Hassan Rouhani, Raisi promoveu uma aliança estreita com Khamenei. Muitos iranianos acreditavam que Raisi seria alçado ao posto de liderança suprema quando Khamenei morresse.