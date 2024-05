Anderson Silva enfrentará rival Chael Sonnen em última luta da carreira

Anderson e Sonnen travaram grande rivalidade no UFC. A primeira luta entre eles, inclusive, entrou para o Hall da Fama da organização como uma das melhores de todos os tempos.

O combate foi o principal do UFC 117. O duelo foi cercado de expectativas pelas provocações do norte-americano. E Sonnen dominou grande parte da luta, com Anderson Silva no solo e sem qualquer chance de reação.

Mas, no último round, o Spider encaixou um triângulo com uma chave de braço para finalizar Chael Sonnen e manter o cinturão dos médios da categoria.

A luta entre Anderson e Sonnen foi eleita a melhor de 2010. O brasileiro também ganhou naquele ano o prêmio de melhor finalização da temporada por causa da vitória contra o desafeto.