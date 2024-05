Bandidos furtam TV de posto de saúde e teleconsultas são suspensas em Tarauacá

A Secretaria Municipal de Saúde de Tarauacá informou nesta segunda-feira, 20, que nesse fim de semana o Posto de Saúde Padre Hubert foi invadido por bandidos e uma TV, essencial para a realização de teleconsultas por videoconferência, foi furtada.

Mackenz Oliveira, Secretário de Saúde de Tarauacá, declarou que a ausência da TV pode levar à suspensão temporária desses atendimentos, uma vez que são realizados online. “Pedimos a compreensão da comunidade, pois a substituição do equipamento não será possível em curto prazo”, explicou.

As teleconsultas são parte integrante do Programa de Telemedicina, que oferece diversas especialidades médicas em parceria com profissionais do Hospital Albert Einstein, localizado no estado de São Paulo.