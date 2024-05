Líder de facção criminosa no Acre é transferido para presídio federal

Jesuilson Pereira Gomes, identificado como líder de uma organização criminosa no Acre, condenado a mais de 280 anos de prisão em nove processos pela comarca de Brasiléia, foi transferido para um presídio federal no último fim de semana. As autoridades locais não divulgaram o destino da transferência por questões de segurança.

A transferência foi realizada sob um rigoroso esquema de segurança e incluiu o transporte do detento em um voo comercial. Gomes, que havia sido preso por crimes na Bolívia, foi extraditado para o Brasil em 2023. Durante sua passagem em território boliviano, ele fugiu do presídio de segurança máxima de Chonchocoro, em La Paz, em 2020, mas foi posteriormente recapturado.

No Acre, Gomes foi condenado por uma série de crimes, incluindo homicídios, que lhe renderam mais de 20 anos de prisão, além de roubos e corrupção de menores. Segundo o Ministério Público, dois dos processos referem-se a crimes cometidos em 2018, antes de sua ida para a Bolívia, e os outros sete ocorreram enquanto ele ainda comandava a facção à distância.

Com informações da TV5