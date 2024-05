Prefeito de Rio Branco em exercício por dois dias, Valtim José publica carta de agradecimento a amigos de longa data

O prefeito de Rio Branco em exercício, Valtim José, que assumiu a gestão do Município de Rio Branco nestas quarta (8) e quinta-feira (9) em decorrência das viagens do titular Tião Bocalom e da impossibilidade de sua vice, Marfisa Galvão, assim como o presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném, assumirem a cadeira de chefe do executivo municipal, escreveu carta aberta dedicando o período em que foi prefeito em exercício a amigos de longa data que, segundo ele, estiveram juntos desde o início do sonho de administrar a capital do estado do Acre.

Valtim José citou amigos políticos e da administração pública como o vereador João Marcos Luz, o superintendente da RBTrans Clendes Vilas Boas, Frank Lima e o assessor de comunicação da Prefeitura de Rio Branco Ailton Oliveira. Lembrou também de amigos que não estão mais vivos como os líderes comunitários Sérgio Parente e Milton Inácio. “É um misto de orgulho e responsabilidade que quero dividir com ilustres amigos que, junto a mim, sonharam esse sonho, de administrar a capital do estado que tanto amamos”, diz um trecho da carta.

Ao retornar de viagem na noite desta quinta-feira (9), o prefeito Tião Bocalom reassume o comando da capital acreana tendo como primeira agenda pública uma coletiva de imprensa sobre o programa 1001 Dignidades na manhã de sexta-feira (10).

Veja a carta na íntegra:

Quando fui informado de que assumiria a gestão do Município de Rio Branco, em decorrência da ausência do prefeito Tião Bocalom e da impossibilidade de sua vice, Marfisa Galvão e do presidente da Câmara Municipal, Raimundo Neném, uma recordação me veio imediatamente à cabeça. É um misto de orgulho e responsabilidade que quero dividir com ilustres amigos que, junto a mim, sonharam esse sonho, de administrar a capital do estado que tanto amamos.

Amigos como Frank Lima, Ailton Oliveira, Normando Sales, Jesus Oliveira, Fabiano Lira, Joabe Lira, Jecy Ávila, Dr. Mario Paiva, Carlos Orlando, João Marcos Luz, Clendes Vilas Boas, Eracides Caetano, Falcão, João da Eva, Zeli, Thiana, entre outros. Além dos inesquecíveis Milton Inácio e Sérgio Parente, que não estão mais entre nós.

Dedico essa oportunidade aos amigos, peço sinceras desculpas se esqueci algum nome, deposito eventual lapso à emoção do momento, agradeço a oportunidade a Deus e ao meu líder e grande amigo, Sebastião Bocalom. Espero poder corresponder à enorme responsabilidade a mim confiada.

Obrigado.

Valtim José da Silva

Prefeito de Rio Branco em exercício.