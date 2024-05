Campeonato de Fisiculturismo reúne 40 atletas e 6 categorias no Acre

A Federação Acreana de Fisiculturismo e Fitness (WBPF/AC) realizou o V Campeonato de Fisiculturismo Acreano nesse domingo (19), no auditório da Livraria Paim.

O evento contou com a inscrição de 40 atletas, distribuídos entre seis categorias: nas masculinas: BodyBuilder, Classic Physique e Men’s Physique; e nas femininas: Bikini e Wellness.

Erivaldo Gadelha, presidente da federação, destacou que a competição envolveu mais de 500 pessoas, entre organizadores e público. “Tivemos um campeonato maravilhoso aqui na Paim, com mais de 500 pessoas envolvidas. É um sucesso total e os atletas estão satisfeitos”, afirmou.

Apesar do sucesso de público e competidores, Gadelha ressaltou a falta de incentivo do poder público ao esporte. “O fisiculturismo no estado nunca contou com apoio público, mas estamos trabalhando para mudar essa realidade”, comentou.

Gadelha também enfatizou que o fisiculturismo é um símbolo de saúde. “É um indicativo de saúde, como recomendado por médicos: atividade física e boa alimentação. Estamos aqui para representar isso”, concluiu.