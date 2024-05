Fluminense suporta pressão do Colo-Colo e vence fora de casa na Copa Libertadores

O Fluminense venceu o Colo-Colo por 1 a 0 nesta quinta-feira (9) pela quarta rodada da Copa Libertadores. No Estádio Monumental de Santiago, o Colo-Colo dominou as ações ofensivas, principalmente com Vicente Pizarro e Cristián Zavala, e chegou a acertar a trave duas vezes. No total, os chilenos tiveram 24 finalizações, contra apenas três do Fluminense.

Mas o Tricolor soube aproveitar a chance que teve. Aos 29 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Marcelo finalizou na pequena área e Manoel desviou de cabeça para as redes, garantindo a vitória.

O jogo também foi muito disputado, com 11 cartões amarelos distribuídos ao todo.

Com a vitória, o Fluminense conseguiu abrir vantagem na liderança do Grupo A da competição. Agora com oito pontos, o Tricolor tem três a mais que o segundo colocado Cerro Porteño que tem cinco. Já o Colo-Colo estacionou nos quatro pontos e é o terceiro colocado. O Alianza Lima fecha o grupo na lanterna com três pontos até aqui.

Próximos jogos

O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira (13) contra o São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Colo-Colo joga no domingo (12) contra o Audax Italiano pela 12ª rodada do Campeonato Chileno.

Pela Libertadores , as equipes voltam a jogar na próxima semana. O Colo-Colo encara o Alianza Lima na quarta-feira (15), enquanto o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño na quinta-feira (16).