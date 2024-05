Red Bull Bragantino resolve no 1º tempo e vence Racing pela Copa Sul-Americana

O Red Bull Bragantino venceu o Racing por 2 a 1 nesta quinta-feira (9) pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Bragantino teve um início de jogo fulminante, abrindo 2 a 0 aos 7 minutos de jogo com dois gols de Thiago Borbas. Ainda no primeiro tempo, Solari descontou para os argentinos.

Com esse resultado, o Massa Bruta conseguiu encostar em pontos no Racing, agora as duas equipes têm 9 pontos somados. O Racing segue na liderança do Grupo H pelo saldo de gols, enquanto o Bragantino é o vice-líder. Fecham o grupo o Coquimbo Unido, com quatro pontos, na terceira posição, e o Sportivo Luqueño que tem apenas um ponto e é o lanterna.