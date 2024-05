Polícia prende suspeitos de matar ‘olheiro’ do CV em Rio Branco

Três indivíduos foram detidos sob suspeita de envolvimento na morte de Walesson Oliveira de Souza, de 33 anos, alvejado por três tiros na noite de domingo, 19, na rua Baguari, bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com relatos Policiais, testemunhas avistaram os três suspeitos saindo de uma área de mata próxima à residência da vítima e adentrando em uma casa, onde desligaram as luzes. Um telefonema para o Copom alertou sobre a invasão, informando ainda que um residente estava sendo mantido refém.

Policiais Militares do 2° Batalhão que estavam na cena do crime foram ao local indicado, com o apoio de outras equipes, e cercaram a residência. Os suspeitos se entregaram sem resistência. Eles estavam molhados e vestindo roupas de manga longa e capuz, semelhantes às descritas pelos assassinos de Walesson.

A suposta vítima que seria mantida como refém não foi encontrada na casa, mas foi localizada em um terreno próximo por familiares. Segundo ele, conseguiu fugir ao perceber a invasão.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Nenhuma arma de fogo foi encontrada com eles.

A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil de Rio Branco.