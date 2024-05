Família em desespero tenta salva homem que estava infartando e causa grave acidente em Rio Branco

Por Davi Sahid

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta quinta-feira, 9, após familiares tentarem socorrer um homem sofrendo um infarto. O incidente aconteceu no cruzamento da rua Silvestre Coelho com a Travessa Alexandre Lopes, no bairro Bosque.

Segundo relatos de testemunhas, a família estava em sua residência quando um homem começou a passar mal, desencadeando um infarto. Diante da urgência em buscar ajuda médica, os familiares prontamente o colocaram em um veículo Corolla cinza, placa OHW-8576, e seguiram em direção ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

No entanto, durante o percurso pela Travessa Alexandre Lopes, o condutor do Corolla acabou por desrespeitar a preferencial, resultando em uma colisão com um veículo Chevrolet Agile, de cor cinza e placa NXR-3829, que trafegava pela rua Silvestre Coelho.

O impacto da colisão foi tão severo que o Corolla foi lançado contra uma residência, ocasionando danos significativos à estrutura. Em meio ao caos, os envolvidos no acidente prestaram socorro imediato ao homem infartando, com um motorista solidário levando-o às pressas ao Pronto-Socorro local.

Apesar da gravidade do ocorrido, nenhum dos motoristas envolvidos no acidente sofreu ferimentos graves.

As autoridades de trânsito foram acionadas e compareceram ao local para realizar os procedimentos legais, incluindo a perícia técnica. Após as investigações, os veículos foram removidos por guinchos.

A reportagem buscou informações sobre o estado de saúde da vítima de infarto no Pronto-Socorro de Rio Branco, porém, até o momento, não obteve atualizações sobre seu estado clínico.