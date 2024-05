Jair Bolsonaro processa Guilherme Boulos por associá-lo à morte de Marielle Franco

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal agendou para o dia 19 de julho uma audiência de conciliação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

Bolsonaro cobra uma indenização de R$ 50 mil de Boulos por danos morais. Segundo a defesa do ex-presidente, o pré-candidato à prefeitura de São Paulo fez “ilações” e o acusou de suposta participação no assassinado da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A ação lista publicações no X (antigo Twitter) em que o deputado do PSOL teria apontado Bolsonaro como responsável pelo crime.

A decisão de Bolsonaro de processar o adversário político ocorre após os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão serem apontados pela Polícia Federal como os mandantes dos assassinatos. Ambos estão presos desde o fim de março pela suspeita de participação no caso.

Procurado pela CNN, o deputado Guilherme Boulos não quis comentar o assunto.

Recentemente, outra disputa entre Boulos e Bolsonaro foi parar na Justiça. O ex-presidente foi obrigado a excluir uma postagem que fez nas redes sociais com informações que seriam falsas sobre o deputado.

No material compartilhado, uma reportagem intitulada “Governo coloca em sigilo números de fugas em presídios brasileiros”, Bolsonaro usou imagens do parlamentar junto com Lula.