Cruzeiro do Sul terá “caminhão de prêmios” e bolo de 50 metros no Dia das Mães

A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar neste domingo, 12, das 17h às as 23h, a comemoração do Dia das Mães, na praça Orlei Cameli. A data será celebrada com um caminhão de prêmios, bolo de 50 metros, show cultural e homenagem para as mães.

Serão distribuídos mais de 5 mil kits de lanche e pulseiras de identificação para as mães participarem do sorteio. “Estamos empenhados em fazer essa homenagem especial. Todas as mães quando chegarem na praça vão receber uma pulseira com um número de sorteio e poderão ganhar prêmios”, pontuou a secretária Municipal de Turismo e Empreendedorismo, Gleiciane Cruz.

O prefeito Zequinha Lima endossou a importância da celebração para as mães e também ressaltou ações importantes que a gestão desenvolve.

“Pelo segundo ano consecutivo vamos oferecer uma grande festa para as mães de Cruzeiro do Sul. Nós cuidamos de quem cuida, que são as mães. Criamos na nossa gestão um departamento que cuida especificamente das políticas públicas das mulheres, no município temos 14 mil mães que são beneficiadas com o bolsa família. Em setores da prefeitura 70% dos servidores são mulheres. Nas unidades de saúde elas têm atendimento médico e odontológico, exames e medicação. Quero convidar todas as mães a estarem na praça Orleir Cameli as partir das 17 horas para comemorarmos esse dia tão importante”, disse, citando ainda que garante economia para as mães.

“Entregamos agora mais de 11.500 mil kits de material escolar para os estudantes. As mães não terão que comprar material mochila, cadernos e outros Itens para os filhos”, concluiu o prefeito Zequinha Lima, que convida todas as mães de Cruzeiro do Sul para o evento de domingo.