Zilu revela motivo de Wanessa estar no BBB24: “Se ajustar financeiramente”

Zilu revelou o motivo de a filha, Wanessa Camargo, estar participando do BBB 24. Cantora e filha da empresária com Zezé Di Camargo, ela entrou no reality no grupo Camarote, mas segundo a mãe, não está “resolvida financeiramente” como o público pode imaginar.

Dentre os motivos citados, a empresária também revelou em entrevista ao TV Connect USA, com o criador de conteúdo Joby Albuquerque, aspectos ligados à separação de Wanessa Camargo do pai de seus dois filhos, Marcus Buaiz.

“As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, que ela é bem resolvida financeiramente. Ela não é. É uma pessoa que está trabalhando, está lutando, tem dois filhos para criar, teve uma separação. Está em busca, financeiramente, de se ajustar”, começou Zilu.

“Em busca de, profissionalmente, se ajustar. E ela está ali para isso, para mostrar isso. As pessoas não entendem, acham que ela não precisa. Não é questão de precisar, é questão de jogar. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Wanessa”, continuou a empresária.

Desde que Wanessa entrou no reality, a família da cantora tem demonstrado apoio aqui fora. Nos últimos dias, depois de suas atitudes repercutirem negativamente na web contra o participante Davi, Zezé se pronunciou e a defendeu de acusações de racismo.

Quanto ao comportamento da cantora no jogo, Zilu afirmou que seria diferente se estivesse no BBB 24. “Eu falo: ‘Meu Deus do céu, eu quero entrar lá!’. Eu ia gritar, ia ficar doida lá dentro, ia xingar (risos). Não ia ficar quieta. E ela fica, é muito passiva.”, opinou.

Entenda treta entre Wanessa Camargo e Davi

Wanessa Camargo disse recentemente, em conversa com Yasmin e MC Bin Laden, que Davi acendeu alguns de seus “gatilhos” internos, uma vez que suas atitudes são parecidas com as de pessoas agressivas que ela conhece.

“É uma pessoa que te ganha, pois te faz acreditar que você pode contar com ela, não importa quanto”, disse a artista. Ela também considerou que Davi se faz de vítima ao se colocar em uma posição de coitado.

“Para quem está nessa armadilha, é muito difícil olhar. Eu estava me tremendo aqui, porque no dia que ele gritou pela segunda vez foi quando eu comecei e despertar”, garantiu.

Por outro lado, Davi chegou reconheceu que já foi verbalmente agressivo com Wanessa Camargo, no entanto, garantiu que não entende o fato dela afirmar que tem “medo” dele.

“Fui lá me desculpar pela altura com a qual falei. Aí ela olhou para a minha cara e disse: ‘Tenho até medo de conversar com você, porque não sei mais sua reação’. Naquele momento, me senti um lixo e falei que não era bicho, não. Mas respeito, tranquilo”, disse em uma conversa com Isabelle.