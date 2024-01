Bluefit exerce direito de compra de equipamentos e pretende continuar no Acre

A rede de academia Bluefit exerceu o direito de compra dos equipamentos da ex-franqueada e pode abrir uma nova unidade em Rio Branco, de acordo com informações obtidas com exclusividade pelo ac24horas.

No dia 17 de janeiro, o desembargador Roberto Barros, do Tribunal de Justiça do Acre, derrubou uma liminar impetrada pela rede de academias Bluefit que, a contragosto de seus franqueados da unidade Bluefit em Rio Branco, exigia ser a sucessora no contrato de locação do espaço onde funciona a academia, após a rescisão contratual unilateral que ocorreu a pedido dos franqueados. Na decisão, Roberto Barros optou pela manutenção do status quo, ou seja, para que os ex-franqueados continuem como locatários do espaço. Ontem, segunda-feira, 22, a academia anunciou o encerramento imediato das atividades.

Ocorre que, por contrato, a rede de academias tem o direito – não o dever – de optar pela compra de equipamentos de franqueados em caso de quebra de contrato. A reportagem apurou que a BlueFit comunicou os ex-franqueados que pretende exercer este direito e aguarda uma proposta formal dos empresários para negociar o valor dos equipamentos, que durante a batalha jurídica foi estimado em R$ 14,5 milhões.

Ao exercer o direito de compra, a Bluefit dá sinal de que não pretende deixar o Acre, já que os equipamentos que serão negociados pesam mais de 70 toneladas e seu transporte a outros estados enfrentaria grande dificuldade logística e o custo dificilmente seria economicamente viável. Caso este sinal vire realidade, a rede de academias deve anunciar um plano de reabertura em breve, já que até dezembro a franqueada tinha mais de 5 mil clientes em Rio Branco, que agora devem migrar para outras academias e para a principal concorrente da empresa no Brasil: a SmartFit.