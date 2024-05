Al-Hilal, de Jorge Jesus, é campeão saudita com três rodadas de antecedência

O Al-Hilal é o grande campeão do Campeonato Saudita. A confirmação do título veio neste sábado (11), quando a equipe goleou o Al Hazm por 4 a 1, em Riade, pela 31ª rodada da competição. Mitrovic (2x), Al-Jowayed (contra) e Milinkovic-Savic marcaram os gols dos donos da casa. Selemani fez para os visitantes.

Faltando três rodadas para o final da competição, o Al-Hilal não pode mais ser alcançado pelo Al-Nassr, vice-líder. O time de Jorge Jesus chegou aos 89 pontos, 12 a mais que a equipe de Cristiano Ronaldo.

Com nove pontos em disputa, o adversário não tem mais chances de ser campeão. As equipes, inclusive, duelam entre si na próxima rodada do Saudita, que acontece na próxima sexta-feira (17).

Agora atual tricampeão do Campeonato Saudita, o Al-Hilal chegou ao seu 19º título. A equipe de Jorge Jesus e Neymar é a maior campeã da história do torneio.

O Al Hazm, por sua vez, respira por aparelhos. O time é o lanterna da competição com 20 pontos, nove pontos atrás do Abha – primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Para não cair, eles terão que vencer os próximos três jogos, e torcer para que os adversários acima deles na tabela percam em todas as rodadas. A equipe encara o Al-Riyadh na próxima rodada.

O Al Hilal abriu o placar da partida ainda no primeiro tempo, aos 15 minutos. Mitrovic, em cobrança de pênalti, marcou o primeiro dos campeões. No entanto, aos 34, o Al Hazm empatou o jogo com Selemani.

Mas a felicidade do lanterna durou pouco, uma vez que, aos 39 minutos, sofreu o segundo gol no jogo. Al-Jowayed jogou contra o próprio patrimônio e recolocou o Al-Hilal na frente do placar.

Os outros dois gols da goleada também aconteceram no primeiro tempo, ambos nos acréscimos. Aos 48 minutos, Mitrovic, pela segunda vez no jogo, marcou o terceiro do líder. Milinkovic-Savic, três minutos depois, anotou o quarto e último gol do Al-Hilal no confronto.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 46 minutos, o Al Hazm marcou seu segundo gol no jogo. No entanto, o árbitro, após revisão no VAR, viu uma falta no lance e anulou o tento.