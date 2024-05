Cristãos começam aglomeração para início da Marcha Para Jesus

Centenas de cristãos de diferentes denominações, mas principalmente evangélicos, se aglomeram na região da Gameleira em Rio Branco aguardando o início da Marcha Para Jesus. De acordo com a organização do evento, são esperadas até 20 mil pessoas.

O pastor Hytalo Araújo, do Ministério Nação Forte, um dos organizadores da Marcha Para Jesus, a expectativa é de que a popularização da passeata traga “avivamento”. “Nossa nossa expectativa pra esse ano é que realmente mais e mais pessoas da comunidade, das igrejas, possam ser alcançadas em torno do nome de Jesus. Vamos profetizar a paz, prosperidade, salvação e um grande avivamento sobre a nossa cidade”, disse o líder religioso.

Edson Ferreira da Silva, membro do Ministério Filadélfia Para as Nações, disse que sua presença na Marcha é uma forma de agradecimento pela mudança de vida proporcionada ao longo dos 13 anos de evangelho. “Conhecer a Deus foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu não tinha nenhuma expectativa de vida e por tudo o que Ele fez, não poderia deixar de participar dessa Marcha”, afirmou.

A Marcha Para Jesus em Rio Branco parte da Gameleira num trajeto de aproximadamente 1:30h até o estacionamento do estádio Arena da Floresta. Lá, duas bandas evangélicas locais abrem o show da banda Som e Louvor, conhecida pelo hit “Festa de Crente”.