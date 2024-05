Ulysses rebate acusação do UOL e diz que setores da imprensa é que produzem fake

Após ser citado por reportagem do portal UOL em uma lista de parlamentares que estariam propagando fake news sobre a situação de calamidade que atinge o Rio Grande do Sul, o deputado federal Ulysses Araújo (UNIÃO-AC) divulgou um vídeo no Instagram rebatendo a acusação.

Segundo o UOL, em sessão na Câmara de Deputados na última quarta-feira (8), ao menos sete deputados usaram seu tempo de fala no plenário para reproduzir desinformação sobre as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, entre eles o parlamentar acreano.

A fala atribuída ao Coronel Ulysses foi: “A atitude do governo está sendo demonstrada, em primeiro lugar, pela ministra Simone Tebet, que disse que ainda não está na hora de os recursos chegarem”, recorte que, segundo o portal de notícias tirou de contexto uma declaração da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

No Instagram, Ulysses devolveu a acusação de divulgar fake news a setores da imprensa, cuja “cabeça” é a Rede Globo, citando vários exemplos de supostas informações falsas propagadas por um “conglomerado”, mas não comentou a afirmação dele apontada pelo UOL como desinformação.

Entre os exemplos citados pelo deputado, está uma manchete que diz que: “Governo envia 50 bilhões para o RS”. Na postagem, o parlamentar anexou vídeo do governador do estado gaúcho, Eduardo Leite, explicando que a maior parte dos recursos é composta por adiantamentos de auxílio e benefícios, além de créditos bancários, que não vão para o governo.

Veja o vídeo: