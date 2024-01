Resultado do pedido de isenção de taxa no concurso da Sesacre está disponível

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 23, que já está disponível o resultado preliminar dos pedidos de isenção do concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

O resultado pode ser acessado no site do IBFC – www.ibfc.org.br, banca organizadora do certame, na aba “Situação da Inscrição e Correção Cadastral”.

O candidato cujo Requerimento de Isenção de pagamento do valor de Inscrição for indeferido poderá interpor recurso no período das 8h do dia 24 de janeiro até as 15h do dia 25 de janeiro de 2024, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”. O resultado final, após a análise dos recursos, está previsto para o próximo dia 30 de janeiro.

O concurso oferta 1.020 vagas distribuídas para os cargos de Técnico em Enfermagem, Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico e Terapeuta Ocupacional. As remunerações ofertadas variam de R$ 1.721,20 a R$ 10.466,39.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br. 5.3. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco.