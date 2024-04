Inmet emite alerta de perigo de cinco dias por altas temperaturas em seis estados

O Inmet emitiu um alerta de perigo para regiões de 6 estados neste sábado (27). O motivo é uma onda de calor que pode durar de hoje até o dia 1º de maio, próxima quarta-feira. Segundo o instituto, a temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período de 3 a 5 dias.

Os estados afetados são Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Mato Grosso do Sul apresenta a situação mais crítica, pois estará sujeito às altas temperaturas em quase a totalidade do território, com exceção de algumas cidades ao longo da fronteira com o Paraguai.

⚠️ #Atenção: Previsão de onda de calor, de hoje (27) até quarta-feira (1°), em áreas de MT, GO, MG, SP, PR e em todo o estado de MS.

🟠 Confira o aviso laranja (perigo) 👉 https://t.co/8WqOZSsZut pic.twitter.com/5oRUPy6CXY

— INMET (@inmet_) April 27, 2024



Em São Paulo, as regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara, Piracicaba e Assis estão sob alerta.

No Paraná, o aviso vale para as regiões de Londrina, Umuarama, Campo Mourão, Goioerê e Andirá. Em Mato Grosso, toda a metade sul poderá ser afetada, em lugares como Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis.

Em Minas Gerais, apenas o Triângulo Mineiro e o Alto Parnaíba serão afetados pela onda de calor e, em Goiás, apenas o sul do estado.

Segundo o órgão, as temperaturas registradas nessas regiões ficarão 5ºC acima da média, o que representa risco à saúde. Em caso de emergência por conta das altas temperaturas, o Inmet orienta contatar a Defesa Civil no telefone 199.