Jogador bate cabeça durante disputa de bola, desmaia e é levado à UPA

Por Davi Sahid

O jogador do Rio Branco Football Club, José Marcos Lopes da Silva, de 51 anos, mais conhecido pelos amigos como “Zezinho”, passou mal e desmaiou no final da tarde deste sábado, 27, durante um jogo no campo do “Estrelão” no Estádio José de Melo, situado na Avenida Ceará em Rio Branco.

José estava participando do jogo final do 1º Campeonato Metropolitano de Futebol Master 50, promovido pela Liga Amadora de Futebol Master do Acre (LAFMAC), e enquanto estava em campo jogando contra o time Camisa Negra, entrou em uma disputa de bola com o jogador Juscelanio, bateu fortemente a cabeça, caiu na grama e desmaiou.

Os organizadores do evento, ao verem “Zezinho” desmaiado, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a José Marcos dentro da ambulância, e o jogo continuou.

O “Estrelão” e o Camisa Negra empataram e foram para a disputa de pênaltis. No final, o time do Rio Branco Football Club venceu e foi campeão.

Amigos levaram a notícia até “Zezinho”, que ainda estava sendo atendido no campo, e mesmo machucado, ele comemorou a vitória. O jogador foi estabilizado e, em seguida, encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Baixada da Sobral em estado de saúde estável.