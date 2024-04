Motorista com CNH vencida foge de blitz, arrasta moto por 50 metros e é preso após perseguição

Na ocorrência consta que na tentativa de fugir do local, Ferreira ainda fez uma conversão para retornar por cima da calçada, colocando a vida dos policiais e populares que estavam no local em risco. Nesse momento, um dos policiais disparou contra o carro, tentando fazer com que o homem parasse. Os disparos não atingiram ninguém no local. Mesmo com os disparos, o homem saiu em direção à Avenida Antônio da Rocha Viana e parou bairro Raimundo Melo.