Quase 25% dos MEIs no país não conhecem seus benefícios previdenciários; saiba quais

No Brasil, 23,49% dos microempreendedores individuais (MEIs) não sabem que possuem benefícios previdenciários, aponta um levantamento inédito realizado pela plataforma MaisMei. Mas ao pagar a guia DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), o MEI contribui com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A alíquota é reduzida, de 5% referente ao salário mínimo, um dos benefícios reservados à categoria. E dá direito, além da aposentadoria, aos auxílios de outros trabalhadores, como auxílio por incapacidade temporária, auxílio-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão, os dois últimos concedidos à família do segurado.