Polícia Civil leva atendimento de emissão de RG ao Complexo Penitenciário de Rio Branco

Na última quinta-feira, 9, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de seu Instituto de Identificação, promoveu uma importante ação ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, na capital. O objetivo da iniciativa foi proporcionar atendimento para a emissão de RG aos apenados, visando garantir o acesso a um documento fundamental para a identificação e exercício de direitos civis.

Ao longo desses dois dias, um total de 42 reeducandos foram atendidos para a emissão da Carteira de Identificação Nacional (CIN), possibilitando que eles tenham em mãos um documento oficial que facilite diversas atividades dentro e fora do sistema prisional.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, destacou a importância dessa ação, ressaltando o compromisso da instituição com a garantia dos direitos básicos dos reclusos. “É fundamental que mesmo dentro do sistema prisional, os indivíduos tenham acesso aos seus direitos civis, e o documento de identificação é um passo importante nesse processo. Essa iniciativa visa promover a inclusão social e contribuir para a ressocialização dos reeducandos”, afirmou Maciel.

A ação demonstra o comprometimento da Polícia Civil do Acre com a cidadania e a valorização dos direitos humanos, ao proporcionar condições para que mesmo aqueles que se encontram privados de liberdade possam exercer seus direitos civis de maneira plena.