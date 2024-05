Com dois trios elétricos e milhares de cristãos, Marcha Para Jesus é iniciada em Rio Branco

Milhares de cristãos iniciaram em Rio Branco, às 16h deste sábado (11) a Marcha Para Jesus. Os religiosos tiveram saída na Rodovia AC-01 e percorrerão um trajeto de 2,4km até o estacionamento do estádio Arena da Floresta, no segundo distrito da capital.

Milhares de pessoas saíram da AC-01 em caminhada escoltados por agentes da Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, Departamento de Trânsito do Acre – Detran e Polícia Militar.

Dois trios elétricos animam o percurso com músicas eletrônicas, autorais e de artistas nacionais. Num destes trios está o cantor evangélico Witalo Santos, da Igreja Metodista Wesleyana da Sobral. “É uma alegria imensa participar deste ato, onde as igrejas de nosso estado se reúnem com a intenção de louvar o nome do Senhor”, disse ele ao ac24horas.

A Marcha Para Jesus em Rio Branco parte da Gameleira num trajeto de aproximadamente 1:30h até o estacionamento do estádio Arena da Floresta. Lá, duas bandas evangélicas locais abrem o show da banda Som e Louvor, conhecida pelo hit “Festa de Crente”.