Ufac promove durante o próximo fim de semana a Orquestra Jovem, na Usina de Artes

A Universidade Federal do Estado do Acre (UFAC), com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), promove, no próximo sábado 18, na Usina de Artes João Donato, a Orquestra Jovem da UFAC.

O evento é fruto de um projeto de extensão, e tem parcerias com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFAC. O espetáculo que será oferecido busca a valorização dos jovens músicos do estado, sobretudo por estarem aprendendo um instrumento musical e se desenvolvendo em outras áreas.

O Coordenador do Projeto de Extensão Orquestra Jovem da Universidade Federal do Acre, Thomaz Ribeiro Rocha, explica que ao participar do projeto de extensão da Orquestra Jovem da UFAC, os estudantes aprendem não apenas um instrumento individualmente, mas com o coletivo que é a orquestra.

“O ensino de música neste contexto traz aprendizados que transcendem as barreiras sociais, econômicas e culturais. A música proporciona um caminho de felicidade atrelado aos desafios. Com a realização desse tipo de evento há uma democratização não apenas da educação pública e de qualidade, mas também para toda a sociedade que poderá desfrutar de um espetáculo de qualidade e gratuito”, explica.

A Orquestra Jovem da UFAC terá início às 19h, a entrada no evento é gratuita, mas para garantir assento a equipe de coordenação orienta que os espectadores realizem sua inscrição no link: https://www.even3.com.br/orquestra-jovem-do-acre-459739

A cultura reflete e preserva a identidade de um povo, suas tradições, valores e história, proporciona meios para as pessoas expressarem suas emoções, crenças e perspectivas através da arte, música, dança, literatura e outras formas de criação, assim o governo do Estado vem trabalhando sempre atuando com ações que estimulem a valorização e defesa da preservação dessa identidade.

“A FEM tem feito um parceria muito boa com a Ufac, e a Usina tem sido um espaço relevante para as apresentações, são inúmeras parcerias e nosso objetivo e fortalecer ainda mais. Esse ano temos previstos a realização dos festivais, além de projetos com as associações de bairros, culturais e escolas locais, irmos em comunidades distantes levando a cultura para todos”, destaca o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kinpara.