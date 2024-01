Após festa de réveillon, equipes de limpeza recolhem 160 toneladas de lixo na capital

Com o Calçadão da Gameleira e o estacionamento do estádio Arena da Floresta sendo os principais protagonistas do Réveillon em Rio Branco no fim de 2024, a quantidade de lixo espalhados pela cidade levou a equipe da zeladoria da cidade a realizar um mutirão de limpeza, onde deve recolher cerca de 160 toneladas de lixo até o fim desta terça-feira, 2

Segundo o secretário de pasta, Joabe Lira, até o momento já foram recolhidos mais de 140 toneladas, principalmente, dos locais que sediaram as festas públicas de ano novo – onde reuniu cerca de 60 mil pessoas. “Vamos chegar a 160 toneladas até o fim do dia, em média, temos 200 pessoas nas ruas trabalhando para recolher. Em época de fim de ano é produzido muito resíduos”, comentou.

Lira contou ainda que, a maioria do lixo encontrado nos locais de festas públicas da virada do ano é de garrafas, latinhas, copos e restos de comidas espalhadas.