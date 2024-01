Governo publica resultado preliminar do exame psicotécnico de concurso da PM

No Diário Oficial desta terça-feira, 2, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar (PMAC), publicou o resultado preliminar do exame psicotécnico do concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e Segundo-Tenente Estagiário de Saúde da PMAC, conforme o Edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

O resultado preliminar dos candidatos aptos no exame psicotécnico estão na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, podendo ser conferido a partir da página 19 do Diário Oficial, ou por meio do link: DO17041642934455.pdf.

Os candidatos ausentes ou considerados inaptos poderão verificar a situação no link de consulta individualizada, disponível no seguinte: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23. Caso necessário, o candidato considerado inapto poderá no prazo de até dois dias a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado preliminar, até o dia 3 e 4 de janeiro, solicitar a entrevista de devolução, cujo objetivo é esclarecer dúvidas a respeito da Avaliação Psicológica e dos motivos que determinaram sua reprovação.

A entrevista de devolução será realizada no dia 8 de janeiro de 2024, em local previamente agendado após a solicitação do candidato. No dia 5 de janeiro de 2024, os candidatos que solicitarem a entrevista devolutiva serão devidamente comunicados no endereço de e-mail vinculado ao cadastro, acerca do horário em que deverão comparecer. Caso o candidato não receba o comunicado, poderá entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre o recurso, os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar no período de 9 a 10 de janeiro de 2024, no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

Para obter mais informações referentes a esse concurso público, o candidato poderá entrar em contato com a organização do certame, por meio do telefone 0800 283 4628, ou do e-mail [email protected].