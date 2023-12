Casa desaba durante chuva e deixa mãe com 3 filhos sem nada em Rio Branco

As fortes chuvas desta terça-feira, 12, na capital acreana trouxeram prejuízos à Luciana Almeida de Souza, de 38 anos. Mãe de três filhos, um deles portador de necessidades especiais, sem trabalho, vivendo do que recebe do Bolsa-Família, Luciana estava em casa quando ouviu estalos na estrutura de sua residência. Ela conta que só deu tempo de tirar as crianças e parte da casa desabou.

“Quando eu fechei minha boca, que terminei de chamar meus filhos, minha casa cedeu todinha. As minhas coisas ficaram tudo lá dentro”, diz chorando.

Sem trabalho, Luciana pede ajuda para reconstruir a casa onde mora com os três filhos. “Queria pedir ajuda de vocês para poder reconstruir minha casa, eu não tenho condições e também não tenho onde morar com meus filhos”, afirma.

A Defesa Civil foi acionado e está no local vistoriando as condições da casa, que fica localizada na Rua Boaventura, no bairro Vitória.

Quem quiser ajudar Luciana pode entrar em contato com a mesma pelo 68 99955-5177. Quem tiver interesse em fazer um PIX e ajudar com alguma quantia pode fazer transferência pelo PIX: 68 99954-0403.