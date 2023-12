Mecânico encontra jararaca na roda de carro em Cruzeiro do Sul

Um mecânico teve uma surpresa no final da tarde dessa segunda-feira, 11, Uma cobra jararaca, uma das mais venenosas do Brasil, estava na roda do carro que acabava de chegar ao local para o conserto.

Rubens Júnior, conhecido por Bill, conta que o carro estava sendo retirado do guincho para dentro da oficina quando a cobra foi vista. Ela tentou se esconder no caminhão, depois desceu e foi capturada, já no piso da oficina.

“O dono do veículo mora em um sítio na estrada do Guajará e a cobra deve ter subido para a roda lá mesmo. O susto foi grande, mas ninguém se machucou. Nós a capturamos e entregamos no Corpo de Bombeiros”, conta Bill, que diz já ter encontrado gatos dentro de motor e lataria de carros que chegam na oficina, mas cobra, foi a primeira vez.

