Após pressão, FGB anuncia pagamento a contemplados da Lei Paulo Gustavo

A Fundação Garibaldi Brasil divulgou nesta quarta-feira, 20, que dará início aos pagamentos da Lei Paulo Gustavo.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais após os fazedores de cultura realizarem diversos protestos em frente à sede da Prefeitura de Rio Branco.

A gestão da FGB havia decidido não pagar os recursos da Lei Paulo Gustavo este ano, mas apenas em fevereiro de 2024.

Na publicação, O presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Anderson Gomes do Nascimento, disse que os pagamentos serão efetuados ainda este ano.

“No que se refere aos demais projetos, informamos que os mesmos seguem em análise cuidadosa, com a previsão de pagamento para o mês de janeiro/24, após a abertura do exercício financeiro do município de Rio Branco”, ressaltou.