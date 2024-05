PM apreende mais de 11 quilos de cocaína em caminhão na BR 317

Durante Operação Umiferum, realizada nesta terça-feira, 28, pela Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, os militares apreenderam mais de 11 quilos de cocaína, em um caminhão que trafegava pela BR 317, à altura da “Curva do Alemão”, em Capixaba.

Os militares deram ordem de parada para o veículo, no entanto antes da abordagem um passageiro pulou da cabine e fugiu pela mata. Na busca veicular realizada com ajuda do cão Taurus, especialista em narcóticos, foram encontrados 11 tabletes de cocaína em uma mochila, pesando 11,9 quilos. O motorista informou que a bagagem pertencia ao passageiro que fugiu.

As drogas foram entregues na delegacia local para que a autoridade de Polícia Civil investigue a procedência dos ilícitos.

Por Ascom/PMAC