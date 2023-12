MP do Acre consegue prisão de motorista embriagado envolvido em acidente fatal

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 6ª Promotoria Criminal, solicitou à Justiça a prisão preventiva do motorista Francisco Moreira, envolvido em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira, 20, na Rodovia AC-10, em Porto Acre, que resultou na morte de Welisson Araújo dos Santos, 23 anos, e deixou Dhayvid da Silva Jesus, 25 anos, com escoriações.

Segundo as investigações, o motorista, visivelmente embriagado, invadiu a preferencial e colidiu o carro que dirigia contra a motocicleta em que estavam as duas vítimas. Com o impacto, Welisson, que estava na garupa da moto, sofreu traumatismo craniano grave e um trauma pulmonar contuso grave.

Welisson chegou a ser socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, porém não resistiu aos ferimentos e morreu hospital na noite de ontem.

Diante da gravidade do caso, o promotor de Justiça Efraim Mendonza, titular da 6ª Promotoria Criminal, solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

“Na audiência, pedimos que, ao invés de homicídio culposo, seja classificado como homicídio com dolo eventual, possibilitando, então, a conversão do flagrante em prisão preventiva, e nossa solicitação foi aceita pelo juiz”, disse.

Por Agência de Notícias do MPAC