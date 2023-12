Família não sabe paradeiro de dona da agência Safyra que teria aplicado golpes no Acre

Depois de vários clientes terem denunciado serem vítimas de um suposto calote aplicado pela agência Safyra Viagens, registrando inclusive Boletins de Ocorrências nesta semana, em Rio Branco, a madrasta da proprietária, Claudia Nogueira, revelou nesta quinta-feira, 21, que a família está surpresa com a repercussão do caso nas redes sociais.

No entanto, apesar das acusações de golpes aplicados pela enteada, Saionagela Barreto, a madrasta diz que não tem ideia do paradeiro da empresária, haja vista que não obteve contato por televisão e redes sociais de Saionagela. “Já veio muita gente aqui atrás dela, mas não tem Instagram da agência, não tem Instagram pessoal dela, não tem Instagram de nada mais”, comentou.

Cláudia revelou ainda que vem recebendo inúmeras reclamações de clientes que teriam sido enganados e destaca que o prejuízo já deve ter passado dos R$ 100 mil reais. “De onde essa menina tirou esse negócio, estava indo tão bem”, mencionou.

Conforme as denúncias divulgadas em uma reportagem no ac24horas, a empresa vendeu passagens aéreas, hospedagem e as vítimas afirmam que levaram calote da agência Safyra.