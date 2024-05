Red Bull Bragantino empata com Coquimbo e vai disputar playoffs da Copa Sul-Americana

Red Bull Bragantino e Coquimbo Unido empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (28) pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, Andrés Chávez abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo. O empate aconteceu só nos acréscimos da partida, com Helinho marcando de pênalti.

Com esse resultado, o Bragantino terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo H com 13 pontos. Mesmo que tivesse vencido, o Massa Bruta precisaria descontar um saldo de gols muito superior do Racing para conseguir avançar direto às oitavas da competição.

Assim, o Red Bull vai para os playoffs da Sul-Americana e vai disputar uma vaga nas oitavas com algum terceiro colocado da Libertadores. A equipe espera agora a conclusão das fases de grupos das duas competições para descobrir seu adversário.

Próximos jogos

Agora o Red Bull Bragantino vira a chave para o Brasileirão. O campeonato volta no sábado (1) depois de duas semanas de paralisação devido à tragédia causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O Massa Bruta enfrenta o Grêmio, no sábado (1), às 16h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Já o Coquimbo Unido volta a campo no domingo (2) contra a Universidad Católica pelo Campeonato Chileno.