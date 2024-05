Inter perde para o Belgrano pela Copa Sul-Americana em retomada aos gramados

Na noite desta terça-feira, o Internacional voltou a entrar em campo depois de mais de um mês. Na Arena Barueri, o time de Eduardo Coudet perdeu para o Belgrano por 2 a 1, de virada. Os gols foram marcados por Rafael Borré, para os colorados, e Chavarría, duas vezes, para os argentinos.

Com o resultado, os argentinos garantiram a liderança do Grupo C, com 12 pontos em seis jogos disputados. Com quatro partidas feitas, o Inter estacionou nos 5 pontos e ocupa a terceira colocação, enquanto Delfin chegou aos 8 pontos ao vencer o Real Tomayapo, que só tem um ponto.

Um detalhe chamou a atenção: o clube utilizou uniforme com aspecto de barro, em homenagem para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Esse foi o primeiro jogo do Inter desde o dia 28 de abril, quando enfrentou o Atlético-GO pelo Brasileirão.

O jogo

O primeiro tempo foi de domínio colorado por 40 minutos. Com boa posse de bola e presença ofensiva, o time treinado por Eduardo Coudet conseguiu criar boas chances de gol e incomodar o Belgrano, mas apenas aos 38 minutos da primeira etapa que o gol saiu. Rafael Borré recebeu livre cruzamento de Wesley e só empurrou para abrir o placar em Barueri.

Depois de abrir o placar, porém, o Inter desligou e tomou a virada com dois gols em um espaço de três minutos. No primeiro, Renê errou a saída de bola e viu Robert Renan salvar chute de Reyna em cima da linha, mas no rebote Chavarría empatou. Logo depois, o mesmo camisa 19 recebeu livre e, de cabeça, virou o jogo.

Na segunda etapa, o Inter seguiu pressionando os argentinos em busca de mudar o resultado da partida, mas foi pouco efetivo.

Próximos jogos

O Inter volta a jogar no sábado (1). O Colorado visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, e a bola rola às 18h30, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Belgrano também joga no sábado. Os argentinos enfrentam o Argentinos Juniors, no estádio Julio César Villagra, na terceira rodada do campeonato local.