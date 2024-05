Atlético-MG goleia com dois de Pedrinho e garante 1º lugar do grupo na Libertadores

O Atlético-MG venceu com facilidade o Caracas por 4 a 0 na noite desta terça-feira (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com a vitória, o Galo foi a 15 pontos e garantiu a primeira posição do grupo G. O Peñarol, que bateu o Rosario Central por 2 a 1 em Montevidéu, ficou com a segunda colocação.

A equipe de Diego Milito ainda pode terminar com a melhor campanha da fase de grupos. Para isso, torce por tropeços de Palmeiras, Talleres e River Plate, todos com 13 pontos e um duelo por disputar.

Diante dos venezuelanos, Pedrinho foi o grande destaque do triunfo atleticano, com dois gols. O jogador, que pertence ao Shakhtar Donetsk, foi contratado em 2022 por empréstimo e ainda não havia marcado com a camisa do clube mineiro.

Alisson Santana, revelação de 18 anos do Atlético-MG, deixou o seu e Hulk completou a goleada.

O jogo

A missão dos comandados de Diego Milito foi bastante facilitada logo no início da partida, aos 10 minutos, quando o goleiro Faríñez, do Caracas, derrubou Cadu fora da área e recebeu o cartão vermelho — após auxílio do VAR.

Com amplo domínio da posse de bola, o Galo chegou ao primeiro gol aos 28 minutos de jogo. Gustavo Scarpa cruzou na cabeça de Pedrinho, que abriu o placar.

O segundo gol atleticano veio aos 40, em nova assistência de Scarpa. O meia cruzou para Alisson Santana finalizar de voleio e ampliar a vantagem brasileira no confronto.

Na etapa final, Pedrinho, aproveitando rebote da defesa venezuelana, chutou forte de fora da área e marcou o terceiro do Galo na Arena MRV. Hulk, já nos acréscimos, fez boa jogada individual e bateu da meia-lua para fechar a goleada em 4 a 0.

As estatísticas da partida evidenciam o amplo domínio do Atlético-MG, que finalizou 28 vezes a gol contra apenas três do Caracas, que terminou na lanterga do grupo G da Libertadores. O time mineiro também teve 73% de posse de bola e acertou 91% dos passes.

O Atlético-MG volta a campo no domingo (2), contra o Bahia, em Belo Horizonte, na retomada do Campeonato Brasileiro.