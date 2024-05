Corinthians vence o Racing-URU e garante 1º lugar do grupo F na Copa Sul-Americana

Aos 12 minutos da segunda etapa, um golaço do Corinthians. Igor Coronado recebeu no meio-campo, deixou quatro adversários no chão e finalizou sem chances para o goleiro para anotar o terceiro do Timão.

Mesmo com o 3 a 0 no placar, o time de António Oliveira seguiu atacando e buscando marcar mais gols. Quase sempre, as jogadas ofensivas do Timão eram puxadas pela dupla Garro e Coronado.

Despedida do ídolo

Aos 32 minutos da segunda etapa, Paulinho entrou em campo pela última vez com a camisa do Corinthians. Campeão da Libertadores e do Mundo em 2012, o volante não vai renovar o seu contrato e se despediu do Timão contra o Racing.

O histórico volante entrou na vaga de Breno Bidon e foi ovacionado pela Fiel presente na Neo Química Arena.