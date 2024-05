Já classificado, Botafogo não sai do 0 a 0 contra o Junior Barranquilla na Libertadores

Botafogo e Junior Barranquilla não saíram do 0 a 0 nesta terça-feira (28) pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, as equipes fizeram uma partida morna, sem muitas chances de gol.

Tanto Botafogo quanto Junior Barranquilla chegaram ao jogo já classificados para as oitavas de final, ou seja, apenas duelavam pela primeira posição do Grupo D. Com o empate, as equipes chegaram aos 10 pontos e o Junior ficou com a liderança do grupo devido ao saldo de gols.

Próximos jogos O Botafogo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Depois de duas rodadas paralisado, o Brasileirão volta neste sábado (1), quando o Glorioso enfrenta o Corinthians fora de casa, na Neo Química Arena.

Já o Junior Barranquilla enfrenta o Millonarios no domingo (2) pelo Campeonato Colombiano.

