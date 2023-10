“Um dia triste para todos os acreanos”, diz Gladson sobre tragédia com avião

O governador Gladson Cameli se manifestou por meio do Instagram sobre a morte de 12 pessoas na queda de um avião de pequeno porte que explodiu ao cair próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã deste domingo, 29.

No acidente morreram 10 passageiros, sendo 6 homens, 3 mulheres e 1 criança de um ano e sete meses, além de 2 tripulantes (piloto e co-piloto). Na gravação, Cameli se solidariza com as famílias e diz que este é um dia triste para todos os acreanos.

“Um dia triste para todos os acreanos. Esta fatalidade nos faz refletir sobre nossa vida, nossas atitudes e se estamos fazendo valer nossa passagem aqui na terra. Que Deus conforte os familiares das vítimas e as receba em sua morada”, afirmou.

De acordo com o governo do Acre, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer foram deslocadas para auxiliar nas ações de resgate.