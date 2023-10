Empresa operadora do avião que caiu se responsabiliza por levar familiares ao local

Foto: imagem do avião que caiu I Metrópole/reprodução

A empresa ART Táxi Aereo LTDA, responsável pelo avião que caiu matando 12 pessoas na manhã deste domingo, 29, em Rio Branco, emitiu uma nota de pesar lamentando o acidente e esclarecendo pontos a respeito da operação da aeronave. Segundo a empresa, o translado de familiares ao local do acidente está sendo providenciado.

Segundo a nota, 2 tripulantes levavam 9 passageiros no monomotor de prefixo PT-MEE (embora na lista de passageiros que o ac24horas teve acesso dê conta de 12 pessoas a bordo). A empresa ressalta que todas as certificações do avião e da tripulação estavam em dia, e a rotina de manutenção em conformidade.

“Nossa prioridade é a atenção, amparo e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e com os nossos colaboradores, neste momento de profunda tristeza para todos nós. Já foram disponibilizados psicólogos e assistência social para os familiares, bem como está sendo providenciado o translado dos familiares ao local do acidente”, termina o comunicado.